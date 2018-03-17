В Турции вылет самолета задержали на три часа из-за шуток пассажиров о бомбе

15:37 | 19.03.2018

Вылет авиалайнера компании Turkish Airlines, следующего в Израиль из Стамбула, задержался на три часа. Поводом для этого стали шутки пассажиров о бомбе, сообщает израильская газета Jerusalem Post.



Издание передает, что пассажиры при посадке на самолет громко шутили на тему взрывчатых веществ, в итоге их сняли с рейса для проведения допроса. Задержанными оказались граждане Израиля, их опросили и проверили багаж. В ходе проверки ничего подозрительного не было выявлено, они вылетели в Израиль уже следующим рейсом.