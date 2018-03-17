Турецкое посольство в Копенгагене закидали коктейлями Молотова

15:29 | 19.03.2018

Полиция Копенгагена разыскивает как минимум двух человек, которые рано утром в понедельник забросали посольство Турции в датской столице бутылками с зажигательной смесью, сообщает издание Berlingske.



По словам начальника полиции Копенгагена Хенрика Молла, в результате атаки зданию посольства был нанесён незначительный ущерб. Он также добавил, что патрульные видели нападавших. Полиция ведет расследование случившегося.