Госдолг США впервые в истории превысил уровень в 21 триллион долларов

15:25 | 19.03.2018

Национальный долг США впервые в истории достиг уровня в 21 триллион долларов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные телеканалом CBS со ссылкой на министерство финансов США.



На момент инаугурации Дональда Трампа 20 января 2017 года сумма долга составляла $19,947 трлн. Таким образом, чуть более чем за год его пребывания у власти сумма госдолга увеличилась более чем на $1 трлн, отмечает РБК.



Как отмечает rg.ru, Трамп критиковал своих предшественников за рост национального долга и обещал ликвидировать его за два президентских срока, то есть в течение восьми лет.