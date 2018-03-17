Названы самые популярные российские города для отдыха с детьми на весенних каникулах

15:18 | 19.03.2018

Петербург возглавил рейтинг самых привлекательных городов для семейного отдыха на грядущих весенних каникулах. По данным сервиса бронирования жилья Tvil.ru, в Северной столице семьи с детьми планируют провести неделю. Второе место занял Сочи, а замыкает тройку лидеров Ялта. Москва заняла четвертую строчку, а Казань — пятую.



Самый дорогой отдых ожидаемо оказался в Москве. Здесь средняя цена ночевки составила 2,9 тысячи рублей. Самый дешевый отдых будет в Анапе. Здесь стоимость отелей в весенние каникулы составила 2,2 тысячи рублей, отмечает rg.ru.