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Россия и мир


15:00 | 19.03.2018

Польские власти могут выслать российских дипломатов из солидарности с Лондоном

Польша рассматривает возможность высылки из страны российских дипломатов вслед за Великобританией после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает издание Gazeta Prawna.

Со ссылкой на источники в правительстве издание сообщает, что Варшава также обдумывает введение санкций в отношении Москвы. Указывается, что дискуссия была начата еще на прошлой неделе, однако принятие решения откладывали до выборов президента РФ, ожидая их итогов.

Источники газеты сообщили, что польское правительство считает лучшим решением совместные действия против России на уровне Евросоюза. Но если европейским властям не удастся прийти к единому решению, Варшава введет собственные ограничительные меры.

Как напоминает russian.rt.com, 14 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй сообщила о высылке из страны 23 российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля.

© «Вечерние Ведомости»

 


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