Лукашенко поздравил Путина с победой на выборах президента России

13:20 | 19.03.2018

Лукашенко поздравил Путина с убедительной победой на выборах президента России. Политик выразил уверенность в дальнейшем расширении стратегического партнерства между Минском и Москвой. Также Лукашенко надеется на визит Путина в Белоруссию.



Согласно данным ЦИК, после обработки 99,81 % протоколов лидирует Путин, набирающий 76,67 %. Второе место занял кандидат от КПРФ Грудинин, за него проголосовали 11,82 % россиян. На третьем месте находится лидер ЛДПР Жириновский, он смог набрать 5,68 % голосов.