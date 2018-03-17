В Японии пассажирский паром столкнулся с 10-метровым плавучим маяком

13:11 | 19.03.2018

В Японии близ острова Хонсю пассажирский паром «Фукуока-2» столкнулся с 10-метровым плавучим маяком. По данным агентства Kyodo, судно водоизмещением 9,8 тысячи тонн не может самостоятельно продолжить движение — на его винт намоталась якорная цепь маяка. На борту парома находятся 509 пассажиров и членов экипажа, в результате столкновения никто не пострадал. В настоящее время разрабатывается план их эвакуации.



Столкновение с 8-тонным маяком произошло, когда паром пытался сблизиться с санитарным катером, который должен был взять на борт заболевшего пассажира. Из-за сильного волнения на море экипажу не удалось благополучно пристыковаться, и произошло столкновение, отмечает rg.ru.