Президент США Дональд Трамп планирует добиваться смертной казни для наркоторговцев

13:06 | 19.03.2018

Глава американского государства Дональд Трамп планирует в начале новой рабочей недели представить новый план по борьбе с так называемой опиоидной эпидемией в США. Документ будет предусматривать введение высшей меры наказания для наркоторговцев, передает MK.ru.



«Министерство юстиции будет добиваться смертной казни для наркоторговцев, когда это уместно в соответствии с действующим законодательством», — сказал директор Совета Белого дома по внутренней политике Эндрю Бремберг. При этом он не стал приводить конкретных примеров.



Как отмечает «Эхо Москвы», по оценке экспертов, если не принять срочных мер, от передозировки опиоидами в стране в ближайшие годы могут умереть около 500 тысяч человек. Примерно столько же американцев скончалось от вируса иммунодефицита человека с начала 80-х годов по настоящее время.