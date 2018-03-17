Глава Украины Петр Порошенко назвал выборы президента РФ в Крыму незаконными

12:45 | 19.03.2018

Президент Украины Пётр Порошенко назвал незаконным проведение выборов президента России в Крыму. «Конечно, мы наблюдаем и незаконные выборы — выборы президента Российской Федерации. Незаконные на территории оккупированного Крыма», — сказано в сообщении на сайте главы Украины, передает life.ru.



Порошенко подчеркнул, что в последние дни он получил заверения западных партнеров о непризнании результатов голосования в Республике Крым.



По предварительным данным ЦИК, Путин на президентских выборах в Крыму набирает 91,7 %, в Севастополе — 91,2 % голосов. Бабурину отдали свои голоса 0,2 % жителей региона, Грудинину — 2,27 %, Жириновскому — 1,87 %, Собчак — 1,88 %, Сурайкину — 0,21 %, Титову — 0,42 %, Явлинскому — 0,56 %, отмечает РИА «Новости».