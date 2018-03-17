Большинство жителей Волгоградской области проголосовало за перевод времени на час вперед

12:33 | 19.03.2018

Более 58 % жителей Волгоградской области проголосовали на референдуме за перевод времени на час вперед. Об этом РИА «Новости» сообщила представитель регионального избиркома.



Сейчас регион живет по московскому времени. Однако за сохранение этого положения высказались лишь 40,16 процента. А 58,82 процента жителей Волгоградской области проголосовали за перевод стрелок на один час вперед, передает rg.ru.



Поводом для референдума стали многочисленные обращения граждан. Два соседних с Волгоградской областью региона — Саратовская область и Астраханская — ранее уже перевели свои стрелки на час вперед по отношению к Москве, напоминает РБК.