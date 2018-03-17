Путин заявил, что внесет изменения в правительство после инаугурации

12:11 | 19.03.2018

Путин сообщил, что внесет изменения в правительство после инаугурации. Об этом он заявил во время пресс-конференции в избирательном штабе в Москве, передает РБК.



«Вообще-то все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок, поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно сделать. Думаю, что основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации. Что касается председателя правительства и правительства в целом, я, конечно, об этом думаю, но предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов, но все изменения будут объявлены после инаугурации», — отметил Путин.



На вопрос, не планирует ли президент в течение нового срока проводить конституционную реформу, связанную с перераспределением полномочий между ветвями власти, Путин ответил, что пока никаких реформ не планирует, отмечает iz.ru.