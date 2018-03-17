Главнокомандующий ВМФ РФ рассказал о самых мощных российских подлодках

11:59 | 19.03.2018

Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королёв заявил, что атомные подводные лодки проекта «Ясень» и «Ясень-М» станут самыми мощными в составе флота по своему ударному потенциалу, передает iz.ru.



Адмирал добавил, что головная подлодка этого проекта уже находится в составе Северного флота. Она регулярно с успехом выполняет задачи боевой службы в удалённых районах Мирового океана.



По словам Королёва, будет продолжено строительство и прием субмарин «Ясень-М» в состав Северного и Тихоокеанского флотов. В ближайшие несколько лет в строй ВМФ войдет семь подлодок проекта «Ясень», шесть из них будет создано по модернизированному проекту 885М, отмечает телеканал «Звезда».