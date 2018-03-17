11:46 | 19.03.2018

Советский и российский актёр театра и кино, народный артист России Фёдор Добронравов госпитализирован. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на его представителя Ирину Сойкину.



Агент не стала раскрывать подробностей произошедшего, но отметила, что сейчас актеру уже лучше и его жизни ничего не угрожает. Показ спектакля в Светлогорске с участием Добронравова отменен.



Федор Добронравов снимался в фильмах «Ликвидация», «День радио», сериале «Сваты» и других. Актер также известен своими театральными работами.