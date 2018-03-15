Элла Памфилова назвала количество новых избирателей на выборах президента

Число новых избирателей на выборах президента РФ может достичь 7 миллионов человек, об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.«Новых избирателей может быть до 7 миллионов, посмотрим, кто из них придёт — это их право», — передаёт слова Памфиловой«На 10.00 мск у нас в реестре) числятся 107 миллионов 200 тысяч избирателей. Это те, кто внесён в списки для голосования после огромной работы, которую мы проделали (по чистке списков от двойников и «мертвых душ»)», — сказала глава ЦИК.Сегодня 18 марта в стране проходят выборы президента России, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»