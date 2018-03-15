23 британских дипломата объявлено персонами нон грата в России

Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании и потребовало от них покинуть страну в недельный срок. Передаётсообщение пресс-службы ведомства.Послу Британии в Москве Лори Бристоу, вызванному в МИД России, была передана нота о принятии ряда решений в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения России в связи с инцидентом в Солсбери.«Объявляются персонами нон грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве», — говорится в сообщении.Кроме того, Россия отзывает своё согласие на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге, также прекращается деятельность Британского совета в связи с неурегулированностью его статуса.«Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер», — добавили в МИД.Фото: izvestiaur.ru