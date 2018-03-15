Мария Захарова: решения об ответных мерах приняты, в ближайшее время будут доведены до Лондона

11:19 | 17.03.2018

Российской стороной приняты решения по ответным мерам в отношении Великобритании, официальный Лондон получит уведомление о них в ближайшее время. Об этом сообщила представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.



«Решения об ответных мерах российской стороны приняты, и они не в ближайшие часы, но в ближайшее время будут доведены до британской стороны», — передаёт ее слова RT.



Напомним, что отношения между Лондоном и Москвой резко обострились после того, как в Солсбери отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По заявлениям британских властей, экс-полковника отравили нервно-паралитическим газом российского производства под названием «Новичок». Кроме того руководство Великобритании сделало ряд ничем не подтверждённых, но крайне резких заявлений в отношении России.



Так, в минувшую среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к «делу Скрипаля» и огласила перечень мер, направленных против Москвы, в том числе: высылка 23 российских дипломатов, приостановка всех двусторонних контактов с Москвой, а также отзыв приглашения главе МИД России Сергею Лаврову посетить столицу Британии.



«После этого вопиющего инцидента мы не можем оставлять отношения на прежнем уровне», — заявила Мэй.



Российское министерство иностранных дел отвергло обвинения, а посольство России в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП, все предложения были проигнорированы британской стороной.



Далее, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон высказывает предположение, что указание отравить Сергея Скрипаля мог отдать лично президент России Владимир Путин, сообщил об этом заявлении главы британского МИД телеканал Sky News.



«Мы спорим с путинским Кремлем и с его решением — а мы считаем, что вероятнее всего это было его решение — распорядиться об использовании нервно-паралитического вещества на улицах Великобритании, на улицах Европы впервые со времен Второй мировой войны», - заявил, и снова без каких либо доказательств своих слов, Джонсон.



Все эти необоснованные обвинения не могли вызвать у российской стороны ничего другого кроме удивления.



«Вся волна пошла из Великобритании. Это не может не вызывать нашего глубочайшего удивления, о чем мы уже говорили», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



А в российском внешнеполитическом ведомстве назвали действия Лондона «информационно-политическим шоу», а обвинения «абсолютно сумасшедшими».



Кстати, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство гражданки России Юлии Скрипаль, совершенное общеопасным способом. Это позволит СК вести следственные действия, в том числе допросы и обыски, а также запрашивать информацию у зарубежных коллег.



Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

