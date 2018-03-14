В историческом центре Неаполя обрушилась стена древнего монастыря

17:10 | 16.03.2018

Здание бывшего монастыря при исторической церкви Святого Павла частично обрушилось в историческом центре итальянского Неаполя 16 марта утром. О происшествии сообщает телеканал Rainews24.



В здании монастыря шли ремонтные работы. Обрушились строительные леса и часть стен религиозного сооружения. На место происшествия прибыли пожарные и полиция. В результате инцидента пострадали четыре человека.