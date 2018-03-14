Более 40 человек пострадали в результате столкновения двух трамваев в центре Кельна

17:03 | 16.03.2018

Более 40 человек получили травмы в результате столкновения двух трамваев в центре немецкого Кёльна вечером в четверг, 15 марта. Об этом сообщает Die Welt. Один из пострадавших находится в критическом состоянии. По данным полиции, один из вагоновожатых был пьян. Полиция ждет результатов анализа крови машиниста.



«Если это будет подтверждено, мы будем глубоко потрясены, будут проведены внутренние разъяснения. Такого в KVB на нашей памяти не случалось», - отметили сотрудники транспортной службы Кельна.