Авиакомпания EgyptAir возобновит рейсы между Каиром и Москвой с 12 апреля

16:51 | 16.03.2018

Авиакомпания EgyptAir возобновляет полеты между Каиром и Москвой с 12 апреля. «Рейсы из Каира в Москву появятся 12 апреля. Что касается тарифов на билеты, то я не располагаю этой информацией», — сказал представитель EgyptAir.



Как напоминает iz.ru, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета «Когалымавиа» в небе над Синайским полуостровом. Лайнер следовал из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека.