Украина планирует разорвать договор об экономическом сотрудничестве с Россией

16:45 | 16.03.2018

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство страны планирует прекратить действие программы экономического сотрудничества между Украиной и Россией. Об этом сообщает телеканал «112 Украина». «Я дал такое поручение. Мы сейчас готовим решение правительства, я думаю, что в среду мы его уже примем - о разрыве программы экономического сотрудничества, которая была заложена в 2011 году», - сказал Гройсман.



Принятая в 2011 году программа экономического сотрудничества России и Украины должна была действовать до 2020 года, а ее основными целями декларировалось «углубление экономической интеграции в интересах достижения устойчиво высоких темпов экономического роста, повышения национальной конкурентоспособности» и «партнерство в целях комплексной модернизации национальных экономик», напоминает РБК.