Состоялась жеребьевка 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов

16:40 | 16.03.2018

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов. Во втором раунде плей-офф встретятся:



«Севилья» (Испания) — «Бавария» (Германия);



«Барселона» (Испания) — «Рома» (Италия);



«Ливерпуль» (Англия) — «Манчестер Сити» (Англия);



«Ювентус» (Италия) — «Реал Мадрид» (Испания).



Первые матчи будут сыграны 3 и 4 апреля, ответные — 10 и 11 апреля. Финал турнира состоится 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский».