В МИД заявили, что Россия расширит «черный список» в ответ на новые санкции США

16:32 | 16.03.2018

Замглавы МИД РФ Рябков рассказал о том, что Москва в ответ на последние санкции Вашингтона дополнит свой «черный список» новой «группой американских деятелей», информирует РИА Новости. «Со своей стороны, с самого начала поддерживаем паритет по числу лиц, включённых в санкционные реестры. Так что пополним свой чёрный список очередной группой американских деятелей», — цитирует РИА Новости Рябкова.



Ранее стало известно, что США расширили санкции в отношении России. Кроме того, Вашингтон внёс в дополнительный санкционный список ФСБ и ГРУ, передает russian.rt.com.

