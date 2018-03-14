В Госдуму внесут законопроект об отмене единого госэкзамена

16:20 | 16.03.2018

Депутаты от партии ЛДПР в пятницу планируют внести на рассмотрение в Госдуму инициативу об отмене единого госэкзамена (ЕГЭ), передает пресс-служба фракции. «Предлагается отменить ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного в образовательные организации высшего образования. ЕГЭ предлагается заменить государственными экзаменами, которые будут сдаваться обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, передает iz.ru.



В Минобрнауки уже прокомментировали эту инициативу. «Министерство образования и науки России исходит из того, что система ЕГЭ укрепляет развитие образовательного пространства и дает возможность жителям нашей страны поступать в вузы на равных условиях, вне зависимости от места проживания», — заявил директор департамента информационной политики Минобрнауки Андрей Емельянов. По его словам, существующая система обеспечивает прозрачность и объективность итоговой аттестации учащихся.