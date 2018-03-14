Россия сократила вложения в ценные бумаги правительства США

16:11 | 16.03.2018

В январе этого года Россия уменьшила вложения в ценные бумаги правительства США с 102,2 миллиарда долларов до 96,9 миллиарда. Об этом говорят данные Минфина США. Таким образом, Россия опустилась с 15-го на 16-е место в рейтинге государств, инвестирующих в облигации американского правительства, передает rg.ru.



Первое место занимает Китай, который вложил $1,168 трлн за месяц. На втором месте расположилась Япония — $1,065 трлн. А третью позицию заняла Ирландия — $327,5 млрд, отмечает gazeta.ru.