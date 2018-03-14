Как минимум четыре человека погибли при обрушении пешеходного моста в пригороде Майами

11:54 | 16.03.2018

Как минимум четыре человека стали жертвами обрушения пешеходного моста в одном из пригородов Майами, сообщил телеканал CNN. Число жертв может значительно возрасти, в настоящий момент на месте происшествия ведутся спасательные работы.



Инцидент произошел в четверг, 15 марта. В результате обрушения моста под завалами оказались не менее восьми автомобилей. Строившийся мост располагался рядом с кампусом Международного университета на юго-западе Майами.