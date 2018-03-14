11:31 | 16.03.2018

Самым дорогим для проживания городом мира в 2018 году стал Сингапур. На втором месте оказались Париж и Цюрих, за ними следуют Гонконг, Осло, Женева, Сеул, Копенгаген. К такому выводу пришли специалисты The Economist Intelligence Unit.



Самым дешевым городом мира в 2018 году стала столица Сирийской Арабской Республики Дамаск. В число пяти наиболее дешевых городов также вошли Каракас (Венесуэла), Алма-Ата (Казахстан), Лагос (Нигерия) и Бангалор (Индия).



Российские Москва и Санкт-Петербург всего за один год поднялись сразу на шесть позиций, перебравшись соответственно на 12-е и 14-е место, отмечает lenta.ru.