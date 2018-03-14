По данным британских СМИ, яд для Сергея Скрипаля могла привезти его дочь в чемодане

11:24 | 16.03.2018

Вещество, которым отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, находилось в чемодане его дочери, сообщает газета Telegraph со ссылкой источники в британских спецслужбах.



Собеседники рассказали изданию, что Юлия могла даже не осознавать, что провозит отравляющее вещество. Следователи в настоящее время прорабатывают версию о том, что веществом была пропитана одежда, косметика и подарки, находившиеся в чемодане дочери бывшего сотрудника ГРУ, который они распаковали в доме Скрипаля в Солсбери, передает РБК.



Издание отмечает, что сотрудники спецслужб, расследующие это дело, отказались от версии, согласно которой преступники сами попали на территорию Соединенного Королевства с отравляющим веществом.



Как отмечает russian.rt.com, британские власти уверены, что за отравлением экс-сотрудника ГРУ стоит Россия. Премьер-министр Тереза Мэй 14 марта объявила о высылке из Великобритании 23 российских дипломатов.