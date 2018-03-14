Главы МИД России, Ирана и Турции начали в Астане встречу по Сирии

11:19 | 16.03.2018

Главы МИД России, Турции и Ирана Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Джавад Зариф начали свою встречу в Астане по поводу мирного урегулирования конфликта в Сирии. Министры должны обсудить эффективность зон деэскалации, политические и гуманитарные вопросы, передает MK.ru. Дипломаты намерены выработать рекомендации властям арабской республики и оппозиции по урегулированию конфликта, а также принять совместное заявление.