Экс-глава ГРУ заявил, что российская разведка не занималась «гнусными глупостями»

10:58 | 16.03.2018

Российская разведывательная структура никогда не занималась такими «гнусными глупостями», как отравление экс-полковника Сергея Скрипаля. Об этом заявил бывший руководитель ГРУ генерал-полковник Федор Ладыгин, передает iz.ru.



«Российская разведывательная структура, в которой я имел честь много лет служить, никогда, повторяю, никогда не занималась такими гнусными глупостями, которые нашей стране сейчас в Великобритании пытаются приписать», - заявил Ладыгин в интервью «Красной звезде».



Как напоминает РБК, Великобритания обвиняет Россию в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, которые были найдены без сознания 4 марта в британском городе Солсбери. По словам премьер-министра королевства Терезы Мэй, они были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое относится к третьему поколению химического оружия и которое Россия производила вопреки международному запрету.