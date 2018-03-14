Россия и мир
10:44 | 16.03.2018
Японские власти поддержат создание летающих автомобилей
В частности, при министерстве экономики, торговли и промышленности страны будет сформирован экспертный совет, который займется координацией работы по разработке таких устройств, обсуждением предлагаемых технологий.
Отмечается, что в Японии в компания Cartivator вместе с корпорацией Toyota Motor намерена создать прототип летающего автомобиля к предстоящей в Токио летней Олимпиаде 2020 года.
© «Вечерние Ведомости»
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