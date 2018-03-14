Японские власти поддержат создание летающих автомобилей

10:44 | 16.03.2018

Правительство Японии поддержит проекты по разработке и созданию летающих автомобилей, чтобы решить проблемы транспортных пробок. Об этом сообщает телеканал NHK.



В частности, при министерстве экономики, торговли и промышленности страны будет сформирован экспертный совет, который займется координацией работы по разработке таких устройств, обсуждением предлагаемых технологий.



Отмечается, что в Японии в компания Cartivator вместе с корпорацией Toyota Motor намерена создать прототип летающего автомобиля к предстоящей в Токио летней Олимпиаде 2020 года.