Аэропорт Якутска перешёл в штатный режим работы после инцидента с золотыми слитками

10:34 | 16.03.2018

Международный аэропорт Якутск перешёл в штатный режим работы после инцидента с выпавшими из самолёта Ан-12 золотыми слитками. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.



Как напоминает life.ru, инцидент произошёл 15 марта. У грузового самолёта оторвало левую створку люка, и на взлётно-посадочную полосу высыпались слитки. Позже выяснилось, что Ан-12 перевозил спецгруз — около десяти тонн золота и платины. Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту произошедшего.