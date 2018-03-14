В Кремле рассказали об ответных мерах на действия Великобритании

16:57 | 15.03.2018

Ответные меры на действия Великобритании против России в связи с обвинениями в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля не заставят себя ждать. Об этом заявил пресс-секретарь Путин Песков.



«Ответные шаги, естественно, не заставят себя ждать. Предложения будут формулироваться в Министерстве иностранных дел, других ведомствах, но окончательное решение, конечно, за президентом Российской Федерации», — заявил Песков.



Как напоминает life.ru, Великобритания считает российскую сторону причастной к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Накануне премьер-министр страны Тереза Мэй объявила о ряде мер против России, в числе которых временная высылка 23 дипломатов РФ и замораживание двусторонних контактов на высоком уровне.