Путин заявил, что в 2002 году боевики хотели расстрелять заложников с Дубровки на Красной площади

16:43 | 15.03.2018

Путин заявил, что сам принимал решение о штурме театрального центра на Дубровке, в котором террористы удерживали в заложниках зрителей мюзикла «Норд-ост». Об этом он сказал в документальном фильме Андрея Кондрашова.



В фильме «Путин» президент вспоминает, что решение о штурме было принято, когда поступила информация о дальнейших планах террористов. По его словам, боевики не намеревались освобождать всех заложников — часть из них они хотели расстрелять на Красной площади.



Путин признал, что газ, который распылили спецслужбы в здании театрального центра на Дубровке, не сработал. Однако промедлить со штурмом было нельзя из-за планов боевиков прорваться к центру столицы. «На следующее утро должна была состояться эта трагическая история с вывозом заложников и с их расстрелом. Ждать было тоже невозможно», — рассказал он, передает РБК.



Напомним, в результате теракта погибли 130 заложников. Родственники погибших и часть выживших заложников утверждают, что причиной стал использовавшийся при штурме центра газ.