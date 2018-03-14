У берегов Флориды при крушении истребителя F/A-18 ВМФ США погибли оба пилота

16:37 | 15.03.2018

Оба пилота разбившегося у берегов Флориды американского истребителя F/A-18 погибли, заявлено в Twitter военно-морских сил США. «С грустью сообщаем, что оба летчика признаны погибшими. Мы молимся за их семьи», — говорится в сообщении.



Катастрофа произошла 14 марта неподалеку от города Ки-Уэст, расположенного на архипелаге Флорида-Кис на юге штата. Ее причины не сообщаются.