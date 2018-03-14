Путин заявил, что Россия в ближайшем будущем планирует отправить миссию к Марсу

16:26 | 15.03.2018

Россия в ближайшем будущем планирует отправить миссию к Марсу, рассказал Путин в интервью к документальному фильму. «Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски — для исследования дальнего космоса. Лунная программа, затем исследование Марса. Первое — это совсем скоро — в 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию», — сказал глава государства во второй части документального фильма Андрея Кондрашова.



Он также рассказал о планах дальнейших исследований Луны. «Не как Советский Союз — наши специалисты постараются сделать высадки на полюса, потому что есть основание полагать, что там может быть вода», — подчеркнул Путин, сообщают «Ведомости».