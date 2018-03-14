США на заседании Совета Безопасности ООН обвинили Россию в отравлении Сергея Скрипаля

16:01 | 15.03.2018

Ответственность за отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля несет Россия. Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, передает РБК.



«Соединенные Штаты совершенно солидарны с Великобританией. Соединенные Штаты считают, что Россия несет ответственность за атаку на двух человек в Великобритании с использованием отравляющего вещества военного типа, имеющего нервно-паралитическое действие», — сказала она.



Президент США Дональд Трамп накануне допустил, что британская версия о причастности России к отравлению Скрипаля соответствует действительности, отмечает ТК «Дождь».



Бывший полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ Скрипаль и его дочь Юлия серьезно пострадали от нервно-паралитического газа в британском городе Солсбери 4 марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к инциденту, напоминает iz.ru.