Генпрокурор Украины заявил о планах Надежды Савченко взорвать Верховную раду

15:50 | 15.03.2018

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что народный депутат Верховной рады Надежда Савченко планировала совершить теракт в здании украинского парламента, сообщает «Украинская правда».



«У следствия есть неоспоримые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале, боевыми гранатами, уничтожив две ложи — правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет», — сказал Луценко на заседании Рады, передает РИА «Новости».



Луценко заявил, что намерен внести в Верховную раду представление о лишении депутатской неприкосновенности Савченко. «Сегодня я как генеральный прокурор Украины внесу в Верховную раду представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Савченко», — сказал Луценко в четверг в Раде.