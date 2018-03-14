Лавров заявил, что Россия вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона

15:32 | 15.03.2018

Глава МИД России Лавров пообещал в качестве ответной меры на действия Великобритании выслать британских дипломатов. «Обязательно», — сказал министр иностранных дел в интервью РИА «Новости». Что касается сроков ответных мер Британии, то Лавров добавил, что «скоро».



Как напоминает Kp.ru, накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, произошедшему в британском Солсбери в начале марта. Она заявила о высылке 23 российских дипломатов из Британии в течение недели.