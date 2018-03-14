В Фонде президентских грантов пообещали и впредь оказывать поддержку некоммерческим организациям

14:44 | 15.03.2018

Гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин на форуме «Россия — страна возможностей» встретился с победителями конкурса, организованного Фондом. Лидеры НКО озвучили свои идеи для улучшения работы организации. Примечательно, что некоторые озвученные идеи Чукалин зафиксировал сразу, чтобы реализовать их уже в ближайшее время.



Также он заявил, что Фонд намерен помогать не только по своей основной деятельности, но и помогать НКО развиваться и получать новые навыки.