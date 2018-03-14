ЦБ РФ отозвал лицензию у ростовского банка «Кредит Экспресс»

12:18 | 15.03.2018

Банк России принял решение об отзыве лицензии с 15 марта у банка «Кредит Экспресс» (Ростов-на-Дону). Об этом сообщается на сайте регулятора.



«В деятельности ООО КБ «Кредит Экспресс» установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится в сообщении регулятора.



«Кредит Экспресс» по итогам 2017 года занимает 357-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».