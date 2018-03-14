США заблокировали в Совбезе ООН российско-китайский проект заявления по КНДР

12:11 | 15.03.2018

США не пропустили в Совбез ООН проект заявления Китая и России в поддержку прогресса в урегулировании ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщил представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский, передает РИА «Новости».



«Решение США прекратить работу над российско-китайской инициативой без всякого обсуждения среди членов СБ ООН вызывает вопросы об истинных намерениях Вашингтона в контексте наметившегося потепления в межкорейских отношениях», — заявил Стржижовский.



В российско-китайском проекте, как отмечает «Интерфакс», в частности, выражалось воодушевление в связи с «важной позитивной динамикой в ситуации на Корейском полуострове за последнее время».