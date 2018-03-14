Модный дом Versace отказался от использования натурального меха

12:05 | 15.03.2018

Возглавляющая итальянский модный дом Versace Донателла Версаче заявила о решении отказаться от использования натурального меха при пошиве одежды. Об этом она сказала в интервью изданию «1843».



«Мех? Я больше в этом не участвую. Я не хочу убивать животных, чтобы создавать моду. Это неправильно», — сказала Версаче.



Ранее аналогичное решение приняли Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren, Gucci, Michael Kors и Jimmy Choo.