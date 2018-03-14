В Госдепе США осудили визит Путина в Крым

11:44 | 15.03.2018

Госдепартамент США опубликовал заявление под названием «Крым — это Украина». Так американское внешнеполитическое ведомство отреагировало на визит на полуостров Путина, передает iz.ru.



По словам представителя ведомства Сары Сандерс, президент РФ своими действиями «подтвердил ложные притязания на территорию Украины и еще раз открыто продемонстрировал пренебрежение российского правительства по отношению к международному порядку и неуважение территориальной целостности других стран».



«Крым — это часть Украины, и наши связанные с Крымом санкции останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине», — также говорится в заявлении Госдепа.