В России на дорогах появится новая желтая и синяя разметка

11:19 | 15.03.2018

Желтая и синяя разметка на российских дорогах добавится к привычной белой с 1 июня 2018 года. Соответствующий ГОСТ утвержден Росстандартом. «Новый ГОСТ дорожной разметки, утвержденный Росстандартом, содержит ряд нововведений, которые вскоре станут заметны всем участникам движения. В частности, зоны, где запрещен обгон, впервые будут обозначены желтыми полосами, а полосы движения на перекрестках — синими», — пишет газета. Также документом официально вводится разметка типа «вафельница», в которой запрещено стоять, если впереди затор. Еще одна новая разметка будет оповещать водителей о станции зарядки электромобилей.