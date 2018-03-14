Глава Ростуризма рассказал о росте туристического потока из США в Россию

11:10 | 15.03.2018

Глава Ростуризма Олег Сафонов в интервью «Известиям» заявил о росте туристического потока из США в Россию в связи с антироссийской пропагандистской кампанией в западных СМИ. За 9 месяцев туристов стало больше на 25 % по сравнению с тем же периодом прошлого года.



«Так часто случается. Им рассказывают небылицы о том, что происходит в России, а у людей возникает желание приехать и своими глазами посмотреть. Западная пропагандистская кампания, направленная на дискредитацию Российской Федерации, как ни удивительно, работает на увеличение въездных потоков в нашу страну», — сказал Сафонов.



Как выразился Сафонов, «у людей занижен порог ожидания, и, когда они приезжают в Россию, получается «WOW-эффект».