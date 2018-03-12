Получателям президентских грантов окажут информационную поддержку

16:30 | 14.03.2018

Гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин обратился к СМИ, в том числе к Первому каналу и ВГТРК, с просьбой оказывать информационную поддержку проектам грантополучателей — победителей конкурсов, организованных фондом. Об этом он заявил, выступая на форуме «Россия — страна возможностей», участие в котором принимают и некоммерческие организации со Среднего Урала, получившие президентские гранты в прошлом году.



Также Илья Чукалин отметил, что в некоммерческом секторе проблемы всегда одни, и хотелось бы, чтобы победителям президентских грантов удалось от этих устоявшихся проблем избавиться, а также призвал находить новые формы для работы. Кроме этого, он заявил, что НКО должны заставить «чиновников работать, чтобы все шло на реализацию нашей общей задачи».