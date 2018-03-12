На Лычаковском кладбище Львова произошел взрыв у польского мемориала

16:20 | 14.03.2018

На Лычаковском кладбище Львова минувшей ночью взорвали гранату. Как сообщается на сайте Львовского горсовета, взрыв прогремел возле польского Мемориала орлят, передает НТВ.



«Взрыв прогремел в 15 м от хозяйственных помещений мемориала. Никто не пострадал», — сообщил директор музея «Лычаковское кладбище» Михаил Нагай, его слова приводит сайт Львовского горсовета. Также, по словам Нагая, надгробия на могилах «орлят» остались целы.



Глава МИД Украины Павел Климкин уже заявил, что осуждает взрыв возле польского Мемориала орлят во Львове. Об этом он написал в своём Twitter. «Категорически осуждаю акт вандализма, совершённый этой ночью вблизи мемориала», — написал Климкин.