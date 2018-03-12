Россия и мир
16:20 | 14.03.2018
На Лычаковском кладбище Львова произошел взрыв у польского мемориала
«Взрыв прогремел в 15 м от хозяйственных помещений мемориала. Никто не пострадал», — сообщил директор музея «Лычаковское кладбище» Михаил Нагай, его слова приводит сайт Львовского горсовета. Также, по словам Нагая, надгробия на могилах «орлят» остались целы.
Глава МИД Украины Павел Климкин уже заявил, что осуждает взрыв возле польского Мемориала орлят во Львове. Об этом он написал в своём Twitter. «Категорически осуждаю акт вандализма, совершённый этой ночью вблизи мемориала», — написал Климкин.
© «Вечерние Ведомости»
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