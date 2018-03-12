В Минкомсвязи пообещали ответить в случае лишения RT лицензии в Великобритании

16:07 | 14.03.2018

Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил, что Россия примет жесткие ответные меры, если власти Великобритании лишат телеканал RT лицензии. «Это точно, и мало никому не покажется», - заявил Волин.



Названия британских СМИ, которые могут подпасть под данные меры, он не перечислил. «Мы никогда не говорим в деталях, какие ответные меры примем. Мы говорим, что мы ответим, а как... Наступит время, желающие узнают», — отметил Волин.



Как напоминает «Интерфакс», во вторник стало известно, что британский регулятор в сфере телерадиовещания (Ofcom) в связи с инцидентом с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем не исключил возможности пересмотра условий лицензии, на основании которой российский телеканал RT вещает на территории Великобритании.