Дональд Трамп заявил, что в США могут появиться космические силы

16:02 | 14.03.2018

В США могут появиться космические силы в качестве полноценного вида вооружённых сил, заявил президент страны Дональд Трамп в ходе выступления на военно-воздушной базе «Мирамар», передает life.ru.



«В моей новой национальной космической стратегии космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море. У нас даже могут появиться космические силы», — отметил американский президент. По его словам, сначала он не воспринимал эту идею серьёзно, но затем пришёл к выводу, что она отличная.