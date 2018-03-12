Во Франкфурте пекарь нашел на помойке восемь миллионов фальшивых евро

15:52 | 14.03.2018

Пекарь из Франкфурта нашел в мусорном баке восемь миллионов евро. Однако мужчина не взял деньги себе, а отнес их в полицейский участок. Там выяснилось, что купюры фальшивые. Об этом сообщило ИА «Nation News». В полиции Франкфурта отметили, что высоко ценят поступок мужчины, не попытавшегося потратить найденные на помойке миллионы.



«Он продемонстрировал образцовое поведение, тем более что он не мог в тот момент догадаться, что именно он принес», — заявили правоохранители, выразив мужчине благодарность.



Теперь полицейским предстоит выяснить, как фальшивые купюры попали в контейнер и, главное, с какой целью их намеревались использовать.